suslon4ik

Виктория suslon4ik

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Старцева Виктория (suslon4ik)
Работаю с Викторией не первый день, очень хороший исполнитель заказов! Быстро выполняю задачу, все в сроки, качество соответствует с моими ожиданиями... Буду советовать всегда, так как я моя работа с ней и в дальнейшем продолжиться, так что не пробуйте забирать)) Советую!
Очень хороший заказчик!Грамотно объяснил задание, в процессе работы не возникло не каких пререканий,полная идилия)оплатил всё во время,без задержек.Очень довольна работой с этим человеком и жду дальнейшего сотрудничества)Всем советую!
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LordWilliam
Василий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Старцева Виктория
Виктория, сделал все в сроки и довольно умно подошла к заданию!!! Сделала даже несколько вариантов, хотя, ничего не говорил! Было выполнено качественно, без ошибок! Рекомендую всем, быстро отзовется и выполнить вашу роботу!!!
Очень хороший,приятный в общении и самое главное - честный заказчик!Задание изложил чётко и ясно!Никаких претензий и пререканий во время работы не возникало!Буду рада сотрудничать ещё и всем советую!
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clanwar23
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать логотип для сайта компании.
Виктория нарисовала отличный, продуманный логотип, который сразу выделился в конкурсе, визуально красивый и по теме. Очень рады сотрудничеству.
Очень рада сотрудничеством с Андреем)Хороший и честный заказчик!
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