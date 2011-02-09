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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
14 лет назад
Работаю с Викторией не первый день, очень хороший исполнитель заказов! Быстро выполняю задачу, все в сроки, качество соответствует с моими ожиданиями... Буду советовать всегда, так как я моя работа с ней и в дальнейшем продолжиться, так что не пробуйте забирать)) Советую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик!Грамотно объяснил задание, в процессе работы не возникло не каких пререканий,полная идилия)оплатил всё во время,без задержек.Очень довольна работой с этим человеком и жду дальнейшего сотрудничества)Всем советую!
$10
10 баллов
14 лет назад
Виктория, сделал все в сроки и довольно умно подошла к заданию!!! Сделала даже несколько вариантов, хотя, ничего не говорил! Было выполнено качественно, без ошибок! Рекомендую всем, быстро отзовется и выполнить вашу роботу!!!
Ответный отзыв
Очень хороший,приятный в общении и самое главное - честный заказчик!Задание изложил чётко и ясно!Никаких претензий и пререканий во время работы не возникало!Буду рада сотрудничать ещё и всем советую!
$50
10 баллов
14 лет назад
Виктория нарисовала отличный, продуманный логотип, который сразу выделился в конкурсе, визуально красивый и по теме. Очень рады сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень рада сотрудничеством с Андреем)Хороший и честный заказчик!