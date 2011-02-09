Работаю с Викторией не первый день, очень хороший исполнитель заказов! Быстро выполняю задачу, все в сроки, качество соответствует с моими ожиданиями... Буду советовать всегда, так как я моя работа с ней и в дальнейшем продолжиться, так что не пробуйте забирать)) Советую!