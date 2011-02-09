Итак, нужен логотип, а точнее что-то вроде логотипа-аватара. Внизу прикреплен вариант, который есть сейчас. но это никуда не годится. Группа по еврейской теме "наши люди". Цлевая аудитория: евреи, со средним и ...
Нарисовать логотип для сайта компании.
Добрый день коллеги.
Сейчас верстается сайт для компании "Сиртек" дизайн уже готов, осталось нарисовать логотип.
Дизайн первой страницы вы можете посмотреть в атаче проекта.
Какие требования к лого у заказчика:
Лого желательно в стиле сайта, на белом фоне. Одинаково хорошо чтобы выглядел и на бумаге (шапка в документах) и непосредственно на сайте.
Лого будет в шапке сайте, в левом верхнем углу.
Например замысловатую геометрическую фигуру (или несколько) с чуть сглаженными краями.
Цветовая гамма - белый, бирюзовый , красный (зеленый или просто какой-то контрастный - на усмотрение дизайнера).
Примеры понравившиеся:
http://www.weblancer.net/files/portfolio/545/54596/675829.jpg
http://www.weblancer.net/files/portfolio/2955/295551/944956.jpg
http://www.weblancer.net/files/portfolio/2955/295551/946171.jpg
http://www.weblancer.net/files/portfolio/2955/295551/964855.jpg
То есть просто и со вкусом.
Ждем Ваших работ.
Победитель конкурса
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