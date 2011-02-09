Нарисовать логотип для сайта компании.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен84 заявки5016 просмотров
#1$50

Добрый день коллеги.

Сейчас верстается сайт для компании "Сиртек" дизайн уже готов, осталось нарисовать логотип.

Дизайн первой страницы вы можете посмотреть в атаче проекта.

Какие требования к лого у заказчика:

Лого желательно в стиле сайта, на белом фоне. Одинаково хорошо чтобы выглядел и на бумаге (шапка в документах) и непосредственно на сайте.

Лого будет в шапке сайте, в левом верхнем углу.

Например замысловатую геометрическую фигуру (или несколько) с чуть сглаженными краями.

Цветовая гамма - белый, бирюзовый , красный (зеленый или просто какой-то контрастный - на усмотрение дизайнера).

Примеры понравившиеся:

http://www.weblancer.net/files/portfolio/545/54596/675829.jpg

http://www.weblancer.net/files/portfolio/2955/295551/944956.jpg

http://www.weblancer.net/files/portfolio/2955/295551/946171.jpg

http://www.weblancer.net/files/portfolio/2955/295551/964855.jpg

То есть просто и со вкусом.

Ждем Ваших работ.

14 лет назад
clanwar23
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

suslon4ik
Виктория 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#1
Виктория нарисовала отличный, продуманный логотип, который сразу выделился в конкурсе, визуально красивый и по теме. Очень рады сотрудничеству.
Очень рада сотрудничеством с Андреем)Хороший и честный заказчик!

Заявки фрилансеров

suslon4ik
Виктория 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
#1

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