Разработка оригинального лого

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки151 просмотр

Здравствуйте,в приложении бриф на логотип заполненный клиентом !

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком !

Жду ваших предложений ! Приоритет хорошему портфолио по лого !

Необходимо уже показать первые варианты к понедельнику !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличная работа ! Уже не в первый раз сотрудничаем !
Еще раз хорошо поработали...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
14 лет назад

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