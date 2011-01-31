Подогнать логотип, подобрать фоновые изображения

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок297 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо подобрать восемь фоновых изображений для сайта http://richsolutions.ru/.

Тематика сайта разработка ПО и IT консалтинг.

Так же доработать логотип, чтобы он подходил по цветовой схеме к сайту, но не потерял своей яркости. Добавить объемность для букв логотипа. Либо предложить какие можно внести изменения в дизайн, чтобы он подходил к логотипу.

Жду ваших заявок!

14 лет назад
Denis_Gudim
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
14 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Спасибо, Росине.
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
14 лет назад

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