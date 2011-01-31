Подогнать логотип, подобрать фоновые изображения

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо подобрать восемь фоновых изображений для сайта http://richsolutions.ru/.

Тематика сайта разработка ПО и IT консалтинг.

Так же доработать логотип, чтобы он подходил по цветовой схеме к сайту, но не потерял своей яркости. Добавить объемность для букв логотипа. Либо предложить какие можно внести изменения в дизайн, чтобы он подходил к логотипу.

Жду ваших заявок!