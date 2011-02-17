Логотип + визитка + бланк

# 1 — $ 98

Добрый день уважаемые дизайнеры.

Нужно разработать Логотип+визитку+бланк для компании которая занимается продажей и сервисом медицинского оборудования Hi-End уровня (операционные столы, кровати, лампы, консоли, стерилизационные станции), а также проектировкой и стоительством медицинских учереждений.

Сфера деятельности отображена в названии компании = строительство медицинских объектов + передовые медицинские технологии.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ В ПРИЛОЖЕНИИ.

Дизайн должен быть современным и возможно даже ярким и нестандартным, вместе в тем представительным, фундаментальным, чтоб запоминался. Не молодежным.

Предпочтительно стилизованное написание названия компании в сочетании с графическими элементами, но не критично.

Ориентировочная цветовая гамма - благородные оттенки синего, голубого, серебристого, белый, и их сочетания.

Возможно изменение цветовой гаммы, либо добавление дополнительного цвета (можно контрастного) если Вы считаете что так будет интереснее и креативнее.

Варианты написания названия компании и текста на двух языках - рус/англ. Но основной все же будет англ, так что дизайн создавать больше под англ написание.

Чего не должно быть в дизайне:

Медицинских крестов, символов кардиограмм и пульса, змей на чаше - это все уже избито и скучно. Такие элементы допускаются только если они вспомогательные в дизайне и гармонично дополняют его.

Просьба Предложить вариант из нашего примерного ТЗ + свой свободный вариант.

Полет фантазии не ограничен))))

ПОСТАРАЮСЬ ОПЕРАТИВНО КОММЕНТИРОВАТЬ РАБОТЫ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНОСИТЬ ПОПРАВКИ.