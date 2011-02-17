Логотип + визитка + бланк

$98
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен84 заявки3966 просмотров
#1$98

Добрый день уважаемые дизайнеры.

Нужно разработать Логотип+визитку+бланк для компании которая занимается продажей и сервисом медицинского оборудования Hi-End уровня (операционные столы, кровати, лампы, консоли, стерилизационные станции), а также проектировкой и стоительством медицинских учереждений.

Сфера деятельности отображена в названии компании = строительство медицинских объектов + передовые медицинские технологии.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ В ПРИЛОЖЕНИИ.

Дизайн должен быть современным и возможно даже ярким и нестандартным, вместе в тем представительным, фундаментальным, чтоб запоминался. Не молодежным.

Предпочтительно стилизованное написание названия компании в сочетании с графическими элементами, но не критично.

Ориентировочная цветовая гамма - благородные оттенки синего, голубого, серебристого, белый, и их сочетания.

Возможно изменение цветовой гаммы, либо добавление дополнительного цвета (можно контрастного) если Вы считаете что так будет интереснее и креативнее.

Варианты написания названия компании и текста на двух языках - рус/англ. Но основной все же будет англ, так что дизайн создавать больше под англ написание.

Чего не должно быть в дизайне:

Медицинских крестов, символов кардиограмм и пульса, змей на чаше - это все уже избито и скучно. Такие элементы допускаются только если они вспомогательные в дизайне и гармонично дополняют его.

Просьба Предложить вариант из нашего примерного ТЗ + свой свободный вариант.

Полет фантазии не ограничен))))

ПОСТАРАЮСЬ ОПЕРАТИВНО КОММЕНТИРОВАТЬ РАБОТЫ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНОСИТЬ ПОПРАВКИ.

14 лет назад
Chernyuk
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

fifiKO
50 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
#1
Было приятно с Вами работать. Все было сделано оперативно, а также были учтены все дополнительные пожелания и изменения сверх проделанной работы, что оставило хорошее впечатление о Вас.... Спасибо за вашу работу!
Прекрасное взаимопонимание, чёткая работа, оперативное реагирование - вот те плюсы, которые присутствовали в работе :))

Заявки фрилансеров

fifiKO
50 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип

    $60

    Необходимо разработать 1-2-3 варианта логотипа (с разными идеями), и лучший вариант доработать. Подробности по требованию к логотипу вышлю выбранному исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип

    $30

    Необходимо разработать логотип для компании занимающейся продажей цветов. Он должен сочетаться с дизайном сайта http://rzncenter.ru/flovers.jpg Кто возьмется?

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $33

    Здравсвуйте. Нужен логотип Бюджет до 1000 руб Оплата после того как заказчик утвердит лого. В личку не надо писать

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    $50

    Необходимо разработать логотип компании Asparagus Aktiv (полное название Asparagus Aktiv s.r.o.), направление химическая продукция - каталог головной компании в приложении (Смола эпоксидная). Возможная дальнейшая доработка корпоративного стиля компании. Исполнитель должен предложить ...

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип

    $50

    Нужен логотип фотографа. Четкой идеи нет. Хочется красиво обыграть инициалы, но без всяких фотоаппаратов, диафрагмы, пленки и т.п. С радостью рассмотрю интересные идеи. Предпочтение в логотипе к плавным линиям и силуэтности. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Лого компании медицинского туризма

    $50

    Требуется создать логотип для компаниии GMI Company Berlin, предлагающей услуги медицинского туризма в Германию. Сама компания находится в Берлине. В конце описания добавлена ссылка на пример лого медицинских компаний, как пример. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад