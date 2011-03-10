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Лого компании медицинского туризма
Требуется создать логотип для компаниии GMI Company Berlin, предлагающей услуги медицинского туризма в Германию.
Сама компания находится в Берлине.
В конце описания добавлена ссылка на пример лого медицинских компаний, как пример.
1.В настоящее время используется лого с наименованием компании GMI Company Berlin, размер 315х75.
2. Используется стилизованное изображение человека, не оригинальная работа, см. приложение.
3. Также приложен оригинал лого с названием "CMS made ...", размер 215х75.
Подробнее, чего бы хотелось:
Основная идея- создание оригинального и запоминающего логотипа компании, включающего название GMI Company Berlin (полное название German Medical Information Company Berlin)
а) цвет шапки главной страницы сайта - голубой, поэтому обязательно должен быть:
- вариант лого с фоном сайта и размером (215-315)x75, ссылка на сайт (не посчитайте рекламой!) www.germanmed.info
- иконка веб-сайта на веб-странице: favicon, новая оригинальная картинка на базе нового лого, Ваши идеи и предложнеия.
б) Возможно использование желтого цвета в лого, как в оригинале "CMS made..."
в) не хотелось бы использовать в лого изображение медицинского креста, его используют многие компании.
г) возможно использование изображения человека, как в приложенном рисунке, только доработанного или подобного же, но только оригинального.
д) возможно использование в лого как фон (бледный светло-серый цвет) или по-другому (на усмотрение разработчика) символа Берлина- Бранденбургских ворот или немецкого стилизованного орла, или трех цветов ФРГ или звездочек по кругу-символа ЕУ и т.д.
Времени остается не так много!
примеры лого медицинских компаний и клиник можно посмотреть на странице www.germanmed.info ->далее "документы"->далее "архив" ->далее "логотипы клиник"
Добавлен еще один логотип (на странице www.germanmed.info ->---->----> , см. выше) одного из сайтов о Берлине, в нем использован стилизованный лист в качестве точки над буквой i, возможно неплохая идея, если лист будет дубовый, как символ Германии, и этот же лист можно было бы взять в иконку фавикона
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