Лого компании медицинского туризма

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен75 заявок3073 просмотра
#1$50

Требуется создать логотип для компаниии GMI Company Berlin, предлагающей услуги медицинского туризма в Германию.

Сама компания находится в Берлине.

В конце описания добавлена ссылка на пример лого медицинских компаний, как пример.

1.В настоящее время используется лого с наименованием компании GMI Company Berlin, размер 315х75.

2. Используется стилизованное изображение человека, не оригинальная работа, см. приложение.

3. Также приложен оригинал лого с названием "CMS made ...", размер 215х75.

Подробнее, чего бы хотелось:

Основная идея- создание оригинального и запоминающего логотипа компании, включающего название GMI Company Berlin (полное название German Medical Information Company Berlin)

а) цвет шапки главной страницы сайта - голубой, поэтому обязательно должен быть:

- вариант лого с фоном сайта и размером (215-315)x75, ссылка на сайт (не посчитайте рекламой!) www.germanmed.info

- иконка веб-сайта на веб-странице: favicon, новая оригинальная картинка на базе нового лого, Ваши идеи и предложнеия.

б) Возможно использование желтого цвета в лого, как в оригинале "CMS made..."

в) не хотелось бы использовать в лого изображение медицинского креста, его используют многие компании.

г) возможно использование изображения человека, как в приложенном рисунке, только доработанного или подобного же, но только оригинального.

д) возможно использование в лого как фон (бледный светло-серый цвет) или по-другому (на усмотрение разработчика) символа Берлина- Бранденбургских ворот или немецкого стилизованного орла, или трех цветов ФРГ или звездочек по кругу-символа ЕУ и т.д.

Времени остается не так много!

примеры лого медицинских компаний и клиник можно посмотреть на странице www.germanmed.info ->далее "документы"->далее "архив" ->далее "логотипы клиник"

Добавлен еще один логотип (на странице www.germanmed.info ->---->----> , см. выше) одного из сайтов о Берлине, в нем использован стилизованный лист в качестве точки над буквой i, возможно неплохая идея, если лист будет дубовый, как символ Германии, и этот же лист можно было бы взять в иконку фавикона

14 лет назад
itr-ru
68 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

JaneDesign
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1
Работа была сделана в срок, все пожелания по доработке учтены и без вопросов реализованы. Приятно было с Вами сотрудничать! Рекомендую всем как надежного и креативного дизайнера. Спасибо за работу и до следующих встреч!
Большая удача - победить в серьёзном конкурсе. Очень горжусь, что именно моя работа оказалась наиболее близко к ожидаемому результату. Огромное спасибо, Евгению!

Заявки фрилансеров

JaneDesign
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1

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