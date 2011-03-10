Лого компании медицинского туризма

# 1 — $ 50

Требуется создать логотип для компаниии GMI Company Berlin, предлагающей услуги медицинского туризма в Германию.

Сама компания находится в Берлине.

В конце описания добавлена ссылка на пример лого медицинских компаний, как пример.

1.В настоящее время используется лого с наименованием компании GMI Company Berlin, размер 315х75.

2. Используется стилизованное изображение человека, не оригинальная работа, см. приложение.

3. Также приложен оригинал лого с названием "CMS made ...", размер 215х75.

Подробнее, чего бы хотелось:

Основная идея- создание оригинального и запоминающего логотипа компании, включающего название GMI Company Berlin (полное название German Medical Information Company Berlin)

а) цвет шапки главной страницы сайта - голубой, поэтому обязательно должен быть:

- вариант лого с фоном сайта и размером (215-315)x75, ссылка на сайт (не посчитайте рекламой!) www.germanmed.info

- иконка веб-сайта на веб-странице: favicon, новая оригинальная картинка на базе нового лого, Ваши идеи и предложнеия.

б) Возможно использование желтого цвета в лого, как в оригинале "CMS made..."

в) не хотелось бы использовать в лого изображение медицинского креста, его используют многие компании.

г) возможно использование изображения человека, как в приложенном рисунке, только доработанного или подобного же, но только оригинального.

д) возможно использование в лого как фон (бледный светло-серый цвет) или по-другому (на усмотрение разработчика) символа Берлина- Бранденбургских ворот или немецкого стилизованного орла, или трех цветов ФРГ или звездочек по кругу-символа ЕУ и т.д.

Времени остается не так много!

примеры лого медицинских компаний и клиник можно посмотреть на странице www.germanmed.info ->далее "документы"->далее "архив" ->далее "логотипы клиник"

Добавлен еще один логотип (на странице www.germanmed.info ->---->----> , см. выше) одного из сайтов о Берлине, в нем использован стилизованный лист в качестве точки над буквой i, возможно неплохая идея, если лист будет дубовый, как символ Германии, и этот же лист можно было бы взять в иконку фавикона