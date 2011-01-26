Логотип для коттеджного посёлка.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок414 просмотров

Необходимо полностью обновить логотип коттеджного посёлка.

Старый логотип смотрите во вложении.

Задача - сделать модно и современно.

http://woodlandrosecottage.com/wp-content/uploads/2010/05/Woodland-Rose-Cottage-Logo-01-125px.gif

стильно смотрится сигнатура и ее узор, а также шрифт хороший.

Предлагаю сделать элемент с аббревиатурой Ум и что бы сигнатура немного намекала на солнце.

Цвета преимущественно благородные зеленые и его оттенки.

Оплата: Яндекс

Цена: договорная

ICQ: семь три семь три два два

WordPress
14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

SuiRey
Егор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$80
7 дней
Спасибо, прекрасный логотип! Рекомендую.
Все прошло ок, мне понравилось работать с Гари :) рекомендую!

Заявки фрилансеров

SuiRey
Егор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
14 лет назад

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