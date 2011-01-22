Дизайн группы вконтакте

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужно сделать дизайн группы вконтакте в соответствии с сайтом... сайт hd-antenna.ru

Во первых сделать качественную аватарку (в ней картинка, чем занимаемся, телефон)... во вторых картинку в новостях... под картинкой красиво оформленный текст в котором будет указан список товаров, а именно комплекты спутниковго оборудования ну и немного о наших услугах... все должно быть просто но СТИЛЬНО!!!

Векторную картинку могу предоставить...

14 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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