Нужен логотип фотографа. Четкой идеи нет. Хочется красиво обыграть инициалы, но без всяких фотоаппаратов, диафрагмы, пленки и т.п. С радостью рассмотрю интересные идеи. Предпочтение в логотипе к плавным линиям и силуэтности. ...
Нарисовать логотип+кнопки
Задача нарисовать логотип для сайта файлового обменника
+ пару кнопок как то "скачать" "регистрация"
срок сегодня - завтра
контакты icq 96-78-26
Заявки фрилансеров
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