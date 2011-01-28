Здравсвуйте. Нужен логотип Бюджет до 1000 руб Оплата после того как заказчик утвердит лого. В личку не надо писать
Логотип
Подготовить логотип для сайта на основе скана визитки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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