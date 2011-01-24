Разработка логотипа компании

Нужно сделать дизайн группы вконтакте в соответствии с сайтом... сайт hd-antenna.ru Во первых сделать качественную аватарку (в ней картинка, чем занимаемся, телефон)... во вторых картинку в новостях... под картинкой красиво оформленный текст в котором ...