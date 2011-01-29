Нарисовать логотип

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок264 просмотра

Здравсвуйте.

Нужен логотип

Бюджет до 1000 руб

Оплата после того как заказчик утвердит лого.

В личку не надо писать

14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

RedBird
33 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Очень понравилось сотрудничество! Всем рекомендую!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

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33 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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