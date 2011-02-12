Приватный проект для Богдановской Татьяны

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка126 просмотров

Необходимо разработать логотип для компании занимающейся продажей/установкой тюнинга для авто.

14 лет назад
ukr_tuning
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
3 дня
Спасибо Татьяне за создание логотипа для компании ! Все было сделано профессионально, в оговоренные сроки, с учетом всех пожеланий ! Проделанной работой мы очень довольны ! Рекомендую всем как профессионала своего дела !
Отличный заказчик. Конкретное ТЗ, четкие рекомендации. Оплата своевременная. Работать с ним легко и приятно.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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