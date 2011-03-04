Разработать логотип

Работаю с Татьяной уже не первый раз. В очередной раз убедился, что она профессионал своего дела и может создавать по-настоящему великолепные логотипы. Также, что немаловажно, Татьяна хороший человек, всегда может посмотреть на вещи с другой стороны и принять верное решение. К тому же, это был опыта работы с иностранным заказчиком, что само по себе добавляет сложности работе.