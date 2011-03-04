Разработать логотип

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки272 просмотра

Необходимо разработать 1-2-3 варианта логотипа (с разными идеями), и лучший вариант доработать.

Подробности по требованию к логотипу вышлю выбранному исполнителю.

14 лет назад
apollonin
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$60
5 дней
Работаю с Татьяной уже не первый раз. В очередной раз убедился, что она профессионал своего дела и может создавать по-настоящему великолепные логотипы. Также, что немаловажно, Татьяна хороший человек, всегда может посмотреть на вещи с другой стороны и принять верное решение. К тому же, это был опыта работы с иностранным заказчиком, что само по себе добавляет сложности работе.
Очередной интересный проект. Работа оплачена. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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