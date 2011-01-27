Перерисовать логотип в вектор

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Завершен9 заявок216 просмотров

http://savepic.ru/2264375.jpg

перенести в вектор нужно максимально близко к оригиналу, сохранив все градиенты, засветки и переходы.

имеется псд, на выходе нужно получить .ai

14 лет назад
ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Ольга быстро и качественно сделала работу, рекомендую к сотрудничеству.
Все чудесно, спасибо за минипроект и моментальную оплату!)

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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