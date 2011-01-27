Нужен современный понятный логотип для компании по производству химических продуктов (очистка, обеззараживание и т.п.) Логотип будет использоваться для сайта, визиток, бланков. Читаемость в ч/б обязательно (не нужны: свечения, псевдо 3d, ...
Перерисовать логотип в вектор
перенести в вектор нужно максимально близко к оригиналу, сохранив все градиенты, засветки и переходы.
имеется псд, на выходе нужно получить .ai
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