Нужен современный логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок448 просмотров

Нужен современный понятный логотип для компании по производству химических продуктов (очистка, обеззараживание и т.п.)

Логотип будет использоваться для сайта, визиток, бланков.

Читаемость в ч/б обязательно (не нужны: свечения, псевдо 3d, аква, градиенты)

Есть принятый вариант, хочется более грамотное решение.

Примерный уровень работ в приложении.

Дополнительную информацию вышлю в приват.

Предпочтение дизайнерам логотипов (основная часть портфолио)

14 лет назад
promenad
Проминь 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$50
3 дня
Отличное качество работы, быстрый отклик. Отдельный "+" за терпение, еще один "+" за доверие. Света, озвучивает сроки и делает все во время без лишних вопросов. Доволен работой на все 100% Буду рад сотрудничеству по новым проектам.
Максим грамотный заказчик, с которым легко работать. Предоплата не дала повода сомневаться в нем, как в порядочном человеке. Оплата по завершению проекта без замедления. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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