1. Цвета лого голубой (белый) в купе с другим цветом (Синий, серый или др.). Почему именного голубой: наверное этот цвет ближе к лаборатории, вакцинам, упаковкам с таблетками. 2. Шрифт на ваше усмотрение с символом ...
Логотип + визитка
Доброго дня!
требуется разработать логотип и визитку.
компания занимается комплексными поставками оборудования для теле-,радиовещания и приема, в том числе цифрового телевидения HD
С уважением,
Сергей Клинг
Выбранный исполнитель
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