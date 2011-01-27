Логотип + визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт33 заявки351 просмотр

Доброго дня!

требуется разработать логотип и визитку.

компания занимается комплексными поставками оборудования для теле-,радиовещания и приема, в том числе цифрового телевидения HD

С уважением,

Сергей Клинг

14 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iverson_naz
Назарий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

iverson_naz
Назарий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для НИИ

    $50

    1. Цвета лого голубой (белый) в купе с другим цветом (Синий, серый или др.). Почему именного голубой: наверное этот цвет ближе к лаборатории, вакцинам, упаковкам с таблетками. 2. Шрифт на ваше усмотрение с символом ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лого

    $250

    Есть логотип, устарел, надо новый. Информация будет дана людям с хорошим портфолио и от 5ти отзывов

    Логотипы и Знаки49 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для сайта

    $65

    Нужно сделать логотип для сайта elektrika.by В перспективе портал о электричестве. Просьба, не выставлять чужие картинки.

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка оригинального лого

    $50

    Здравствуйте,в приложении бриф на логотип заполненный клиентом ! Работать необходимо до полного утверждения заказчиком ! Жду ваших предложений ! Приоритет хорошему портфолио по лого ! Необходимо уже показать первые варианты к понедельнику ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перерисовать логотип в вектор

    http://savepic.ru/2264375.jpg перенести в вектор нужно максимально близко к оригиналу, сохранив все градиенты, засветки и переходы. имеется псд, на выходе нужно получить .ai

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен современный логотип

    $20

    Нужен современный понятный логотип для компании по производству химических продуктов (очистка, обеззараживание и т.п.) Логотип будет использоваться для сайта, визиток, бланков. Читаемость в ч/б обязательно (не нужны: свечения, псевдо 3d, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подогнать логотип, подобрать фоновые изображения

    $20

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо подобрать восемь фоновых изображений для сайта http://richsolutions.ru/. Тематика сайта разработка ПО и IT консалтинг. Так же доработать логотип, чтобы он подходил по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип + визитка + бланк

    $98

    Добрый день уважаемые дизайнеры. Нужно разработать Логотип+визитку+бланк для компании которая занимается продажей и сервисом медицинского оборудования Hi-End уровня (операционные столы, кровати, лампы, консоли, стерилизационные станции), а также проектировкой и стоительством медицинских учереждений. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад