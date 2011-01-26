Логотип для НИИ

1. Цвета лого голубой (белый) в купе с другим цветом (Синий, серый или др.).

Почему именного голубой: наверное этот цвет ближе к лаборатории, вакцинам, упаковкам с таблетками.

2. Шрифт на ваше усмотрение с символом в лого должна использоваться надпись НИИПББ.

НИИПББ это аббревиатура названия института если предложите веские основания чтобы убрать аббревиатуру то уберем.

подробно в файле с тз.