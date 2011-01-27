Доброго дня! требуется разработать логотип и визитку. компания занимается комплексными поставками оборудования для теле-,радиовещания и приема, в том числе цифрового телевидения HD С уважением, Сергей Клинг
Разработать логотип (аватар группы)
Итак, нужен логотип, а точнее что-то вроде логотипа-аватара.
Внизу прикреплен вариант, который есть сейчас. но это никуда не годится.
Группа по еврейской теме "наши люди". Цлевая аудитория: евреи, со средним и выше среднего достатков. Возраст от 18 до 40 лет. В основном направлена группа для не религиозных евреев, но уважающих традиции Иудаизма.
О группе: вопросы трудоустройства, помощь друг другу, дискуссии на любые темы, знакомства (для дружбы и любви) и т.п.
Нужны на выбор 3-4 варианта ярких, запоминающихся аватара содержащих в себе суть группы.
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