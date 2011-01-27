Разработать логотип (аватар группы)

Итак, нужен логотип, а точнее что-то вроде логотипа-аватара.

Внизу прикреплен вариант, который есть сейчас. но это никуда не годится.

Группа по еврейской теме "наши люди". Цлевая аудитория: евреи, со средним и выше среднего достатков. Возраст от 18 до 40 лет. В основном направлена группа для не религиозных евреев, но уважающих традиции Иудаизма.

О группе: вопросы трудоустройства, помощь друг другу, дискуссии на любые темы, знакомства (для дружбы и любви) и т.п.

Нужны на выбор 3-4 варианта ярких, запоминающихся аватара содержащих в себе суть группы.