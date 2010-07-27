svet_i_vlad

Нужен компонент Галлереи фото и видео два в одном, стабильный в работе и русс. А также установка его. Оставляйте предложения укажите цену свою, я свяжусь с тем кто меня заинтересует.
Моя задача найти исполнителей для проектов моих клиентов, организовать работу и проследить выполнение на всех этапах реализации проекта.
Отдаю предпочтение Исполнителям ответственным, честным, пунктуальным.
Кидал, обманщиков, лицемеров, звезд.. предупреждаю сразу, наказываю очень сильно.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать качественную: кроссбраузерную, валидную верстку макета и натянуть ее на Joomla. Макет простенький -сайт визитка одностраничная. срок 2-3 дня, Безопасная сделка. Свои предложения оставляйте тут я свяжусь с нужым мне кандидатом.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $40
Нужно отрисовать карту проезда. Оставляйте предложения тут я свяжусь с выбранным исполниелем.Иллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $80
Нужно нарисовать шапку для сайта о кошках. Оставляйте предложения тут я с каждым свяжусь.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Собираю профессиональную команду, с опытом работы по данному направлению, для реализации проекта онлайн, клиентской покер игр. Рассматриваю кандидатуру только с опытом работы в данной сфере. Программисты, графисты, разработчики оставляйте свои предложения. я с каждым свяжусь.Разработка игр2 заявкиЗакрыт13 лет назад