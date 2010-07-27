svet_i_vlad

Заказчик неадекватен. я не каждый день захожу на сервис для проверки проектов - просто не заметила выбора себя исполнителем по проекту. никаких сообщений от заказчика не в приват ни в аську не было. значит либо вам не нужен был проект либо вы о нем забыли. отрицательный отзыв поставлен ни о чем.