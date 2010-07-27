svet_i_vlad

Курочкин svet_i_vlad

 
42 годаРоссия/Алексеевка
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Моя задача найти исполнителей для проектов моих клиентов, организовать работу и проследить выполнение на всех этапах реализации проекта.

Отдаю предпочтение Исполнителям ответственным, честным, пунктуальным.

Кидал, обманщиков, лицемеров, звезд.. предупреждаю сразу, наказываю очень сильно.

Отзывы фрилансеров
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Нарисовать шапку сайту
Заказчик неадекватен. я не каждый день захожу на сервис для проверки проектов - просто не заметила выбора себя исполнителем по проекту. никаких сообщений от заказчика не в приват ни в аську не было. значит либо вам не нужен был проект либо вы о нем забыли. отрицательный отзыв поставлен ни о чем.
Хочу вас предупредить, несвязывайтесь с этим веблансером. Гнать нужно таких как она отсюда. Взялась за выполнение проекта и исчезла.
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alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Cверстать и натянуть макет на Joomla
Менеджмент на высшем уровне: чёткое ТЗ, совместное решение общих вопросов, оплата по факту (вовремя). Доволен совместной работой. Рекомендую.
Все гуд, респект. Отличный мастер, сделал все четко, грамотно, красиво. Неконфликтный, приятен в общении.
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