svetabez

Светлана svetabez

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Разработка Android приложения с WebView

    Ищу Android разработчика для оперативной разработки мобильного приложения. В зависимости от передаваемых параметров/диплинок, нужно показывать нативную версию приложения с простой игрой/функционалом, или открывать webview по заданной ссылке. Примеры успешной реализации кода, дизайн, backend-админка ...

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка нескольких Android приложений на WebView

    Привет! В связи со сжатыми сроками ищем +1 на быстрый проект, возможна поддержка и новые проекты в дальнейшем. Нужна помощь с разработкой нескольких Android приложений на WebView с простым дизайном и логикой. ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Креатив

    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'} Ищу дизайнера креативщика для создания видео креатива для facebook , желательны навыки создания анимированного видео.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка Android-приложения

    Необходимо создать Android приложение (собрать релизный APK файл) в котором будет запускаться нативная часть прилы + webview , исходники которой будут переданы в дополнение к заданию (шаблон игры, листалка, справочники, новости) внимание! дизайн, нужно ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад