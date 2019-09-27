Ищу Android разработчика для оперативной разработки мобильного приложения. В зависимости от передаваемых параметров/диплинок, нужно показывать нативную версию приложения с простой игрой/функционалом, или открывать webview по заданной ссылке. Примеры успешной реализации кода, дизайн, backend-админка ...
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- Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! В связи со сжатыми сроками ищем +1 на быстрый проект, возможна поддержка и новые проекты в дальнейшем. Нужна помощь с разработкой нескольких Android приложений на WebView с простым дизайном и логикой. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'} Ищу дизайнера креативщика для создания видео креатива для facebook , желательны навыки создания анимированного видео.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать Android приложение (собрать релизный APK файл) в котором будет запускаться нативная часть прилы + webview , исходники которой будут переданы в дополнение к заданию (шаблон игры, листалка, справочники, новости) внимание! дизайн, нужно ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад