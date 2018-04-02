svetag-777

Я видеомонтажер свадеб, юбилеев, дней рождения и т.д. Ищуработу удаленно. Делаю красивые клипы, свадьбы, садики. Мои свадьбы

качественные, трогательные, будят эмоции. Использую в работе After Effects,

цветокоррекцию, быстро учусь, подстраиваюсь под желание заказчика! Сделаю

качественно и в срок, удаленно. Вся техника и скоростной интернет есть. Работаю в Adobe Premiere CC, After Effects, Photoshop, Могусделать озвучку голосом.Работу не затягиваю, не прячусь!Моя страничка в ВК vk.com/sweetlanya и группаvk.com/evavideoВайбер: 380713007789Ищу постоянного заказчика, оператора свадеб и т.д., укоторого много работы - разгружу! )Делаю очень недорого! Оплата на банк России или Яндекс-Кошелек.