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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
16 лет назад
Оперативная работа, человек работал ночью, приятно осозновать, что заказчик отдыхает, а фрилансер работает :) Оперативно реагирует на замечания, свойский в общении человек. Остались только положительные впечатления.
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ - четко определяет задачи Адекватность во всех вопросах Деньги - всё выплачивалось в срок и с предоплатами Очень приятные впечатления от работы! Советую не отказываться!
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