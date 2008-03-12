svhost

Сергей Хозяев svhost

 
38 летРоссия/Сочи
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качество и скорость работы - все что вам нужно!

Дизайн сайтов

HTML верстка

PHP программирование любой сложности

Работа с контентом

PHPДизайн сайтаHTML
Отзывы заказчиков
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Дизайн для блога/каталога
Оперативная работа, человек работал ночью, приятно осозновать, что заказчик отдыхает, а фрилансер работает :) Оперативно реагирует на замечания, свойский в общении человек. Остались только положительные впечатления.
Грамотное ТЗ - четко определяет задачи Адекватность во всех вопросах Деньги - всё выплачивалось в срок и с предоплатами Очень приятные впечатления от работы! Советую не отказываться!
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