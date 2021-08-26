swaroff

Александр swaroff

 
34 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
N3zZa
Назар 
21 годБеларусь
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Доработать отправку формы на лендинге в Google Таблицы
супер))
Если Вы готовы множество раз уточнять что необходимо сделать то вебмастер вам подойдет
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