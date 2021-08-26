Есть архив с готовым лендингом. В нём есть html форма для отправки имя+email. Необходимо чтобы заявки из формы отправлялись в "google таблицы". После отправки e-mail происходит редирект на страницу оплаты, необходимо к ссылке редиректа добавить subid - динамический параметр ...