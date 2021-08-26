Расшифровать javascript, привести код в читаемый вид и рабочее состояние - т.е. при добавлении кода в консоль он должен выполнятся без ошибок. Объяснить за что отвечают функции в данном коде.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
2 года назад
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Расшифровать javascript, привести код в читаемый вид и рабочее состояние - т.е. при добавлении кода в консоль он должен выполнятся без ошибок. Объяснить за что отвечают функции в данном коде.
Есть архив с готовым лендингом. В нём есть html форма для отправки имя+email. Необходимо чтобы заявки из формы отправлялись в "google таблицы". После отправки e-mail происходит редирект на страницу оплаты, необходимо к ссылке редиректа добавить subid - динамический параметр ...