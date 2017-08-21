take2travel

Полина Волкова take2travel

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Разработка платежного плагина WooCommerce для Wordpress

    Необходимо разработать платежный плагин Wordpress WooCommerce для интеграции с B2CPL:  [list=1][*]Реализация оплаты картами Visa, MasterCard, МИР в соответствии с API платежного интерфейса b2cpl.ru (предоставим по запросу) [*]Раздел в консоли Wordpress для настройки параметров: Авторизация [list][*]client  [*]key  [/list]Настройки  [list][*]return URI  [*]check create  [/list]Чек  [list][*]description [*]free_text1  [*]free_text2  [*]free_text3  [*]free_text4  [*]free_text5  [*]logo_uri [/list][*]Если [check create = ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад