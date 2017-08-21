take2travel

Необходимо разработать платежный плагин Wordpress WooCommerce для интеграции с B2CPL: [list=1][*]Реализация оплаты картами Visa, MasterCard, МИР в соответствии с API платежного интерфейса b2cpl.ru (предоставим по запросу) [*]Раздел в консоли Wordpress для настройки параметров: Авторизация [list][*]client [*]key [/list]Настройки [list][*]return URI [*]check create [/list]Чек [list][*]description [*]free_text1 [*]free_text2 [*]free_text3 [*]free_text4 [*]free_text5 [*]logo_uri [/list][*]Если [check create = ...