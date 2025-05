Android developer

Займаюсь розробкою під Android 5 років. Створював додатки з нуля (клінери; впн; додаток для складського обліку; контроль сімейного бюджету; блокувальник реклами). Маю великий досвід доопрацювання/редизайну/рефакторингу додатків різної тематики із великим зоопарком стеків. Також створював окремі модулі для подальшої інтеграції в різні додатки (реклама Always on Top over all apps; перехоплення запуску сторонніх додатків)