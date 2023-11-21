Android developer
Займаюсь розробкою під Android 5 років. Створював додатки з нуля (клінери; впн; додаток для складського обліку; контроль сімейного бюджету; блокувальник реклами). Маю великий досвід доопрацювання/редизайну/рефакторингу додатків різної тематики із великим зоопарком стеків. Також створював окремі модулі для подальшої інтеграції в різні додатки (реклама Always on Top over all apps; перехоплення запуску сторонніх додатків)
Портфолио
- SpaceCleanerнет просмотров
- Singularity VPNнет просмотров
- Leeve AdBlock1 просмотр
- 4d Live Wallpaperнет просмотров
- PlayBoosterнет просмотров
Мобильные приложения
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$15/час
от $50от 1 дня
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