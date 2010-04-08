Добрый день, Суть нашего проекта/предложения о сотрудничестве состоит в том, что нам нужен человек (или команда / несколько человек) способный(е) взять на себя ...
ООО „ТАНГРАМ УКРАИНА” является представительством канадской компании TANGRAM CANADA Inc.
Торговая марка „ТАНГРАМ” известна на рынке Украины с 1999 года и представлена тремя подразделениями:
Cтудия веб-дизайна Tangram Design Studio ( http://www.tangram-studio.com ):
- веб-дизайн;
- веб разработки и веб программирование;
- ре-дизайн сайтов;
- мультимедиа презентации;
- разработка фирменного стиля (brand books, логотипы, эмблемы, товарные знаки, визитки, фирменные бланки, конверты);
- художественная графика;
Интернет-агентство Tangram ( http://tangram.ua ):
- брендинг и PR-акции;
- рекламные кампании;
- интернет-реклама;
- маркетинговые исследования;
- поисковая оптимизация;
Хостинг-провайдер Tanhost ( http://www.tanhost.com.ua ):
- предоставление услуг colocation, аренды выделенных серверов (dedicated servers) и VPS в лучших дата центрах Украины, России и Канады;
- администрирование веб серверов;
- хостинг и регистрация доменных имён различных уровней;
Мы являемся аккредитованным регистратором доменных имён в зоне UA и RU, а также предоставляем услуги по регистрации доменных имён более чем в 90 международных зонах.
Работы студии отмечены более 30 западными наградами за креативный дизайн. Примеры некоторых наших работ находятся здесь: Tangram Design Studio (из более чем 100 созданных Интернет-ресурсов).
Наши клиенты:
- UNILIVER торговые марки: LIPTON, REXONA, TIMOTEI, RAMA, DOMESTOS, CIF, BROOKEBOND, HELLMANNS и другие;
- SCA’s торговые марки: LIBERO, ZEWA и другие;
- IBM Canada;
- Warner Home Video Canada канадское подразделение Warner Bros. Entertainment Inc.;
- USAID (агенство США по Международному развитию);
- EPAM US;
- ZSA Legal Recruitment;
- Компания «Фильмотехник»;
- Cornerstone 52 Foundation;
- SPV Company Ltd;
- Украинский Совет Мира;
и многие другие.
Наше кредо:
Мы готовы к диалогу с заказчиком и можем предложить необходимое решение по приемлемой для него цене.
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад