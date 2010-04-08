TANGRAM.UA - Интернет решения для бизнеса

ООО „ТАНГРАМ УКРАИНА” является представительством канадской компании TANGRAM CANADA Inc.

Торговая марка „ТАНГРАМ” известна на рынке Украины с 1999 года и представлена тремя подразделениями:

Cтудия веб-дизайна Tangram Design Studio ( http://www.tangram-studio.com ):

- веб-дизайн;

- веб разработки и веб программирование;

- ре-дизайн сайтов;

- мультимедиа презентации;

- разработка фирменного стиля (brand books, логотипы, эмблемы, товарные знаки, визитки, фирменные бланки, конверты);

- художественная графика;

Интернет-агентство Tangram ( http://tangram.ua ):

- брендинг и PR-акции;

- рекламные кампании;

- интернет-реклама;

- маркетинговые исследования;

- поисковая оптимизация;

Хостинг-провайдер Tanhost ( http://www.tanhost.com.ua ):

- предоставление услуг colocation, аренды выделенных серверов (dedicated servers) и VPS в лучших дата центрах Украины, России и Канады;

- администрирование веб серверов;

- хостинг и регистрация доменных имён различных уровней;

Мы являемся аккредитованным регистратором доменных имён в зоне UA и RU, а также предоставляем услуги по регистрации доменных имён более чем в 90 международных зонах.

Работы студии отмечены более 30 западными наградами за креативный дизайн. Примеры некоторых наших работ находятся здесь: Tangram Design Studio (из более чем 100 созданных Интернет-ресурсов).

Наши клиенты:

- UNILIVER торговые марки: LIPTON, REXONA, TIMOTEI, RAMA, DOMESTOS, CIF, BROOKEBOND, HELLMANNS и другие;

- SCA’s торговые марки: LIBERO, ZEWA и другие;

- IBM Canada;

- Warner Home Video Canada канадское подразделение Warner Bros. Entertainment Inc.;

- USAID (агенство США по Международному развитию);

- EPAM US;

- ZSA Legal Recruitment;

- Компания «Фильмотехник»;

- Cornerstone 52 Foundation;

- SPV Company Ltd;

- Украинский Совет Мира;

и многие другие.

Наше кредо:

Мы готовы к диалогу с заказчиком и можем предложить необходимое решение по приемлемой для него цене.