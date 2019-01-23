Татьяна Рожкова tanya_stixtanya_stix
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сценарист, поэт-песенник, транскрибация
Пишу тексты песен, сценарии клипов, короткометражных и полнометражных фильмов.
Изучала кинодраматургию по американским учебникам в оригинале на английском.
Вот группа съемок фильма по одному из моих сценариев: vk.com/svoi_ludi_kino
Два клипа в производстве.
Автор книги "Мелодия моей души. Сборник стихов": https://www.litres.ru/tatyana-rozhkova-8177673/melodiya-moey-dushi/
Работы можно посмотреть на сайте стихи.ру: https://www.stihi.ru/avtor/liberty1987
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Портфолио
- Прости, я умираю. Короткометражный сценарий166 просмотров
- Ты в белом платье. Песня. Поздравление на свадьбу133 просмотра
- Лечу к тебе. Текст песни85 просмотров
- Солнце замерзает. Текст песни93 просмотра
- Образ. Гимн82 просмотра
- Война. Стихи79 просмотров
- Together. Текст песни80 просмотров
- I'm flying to you. Текст песни77 просмотров
- Тоненькая нить. Текст песни79 просмотров
- Схожу с ума. Текст песни81 просмотр
- Я тебе снюсь. Текст песни76 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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Транскрибация
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