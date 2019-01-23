tanya_stix

Татьяна Рожкова tanya_stix

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сценарист, поэт-песенник, транскрибация

Пишу тексты песен, сценарии клипов, короткометражных и полнометражных фильмов. 

Изучала кинодраматургию по американским учебникам в оригинале на английском.

Вот группа съемок фильма по одному из моих сценариев: vk.com/svoi_ludi_kino 

Два клипа в производстве. 

Автор книги "Мелодия моей души. Сборник стихов": https://www.litres.ru/tatyana-rozhkova-8177673/melodiya-moey-dushi/

Работы можно посмотреть на сайте стихи.ру: https://www.stihi.ru/avtor/liberty1987

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
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$20/час
от $6
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Сценарии
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
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Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга