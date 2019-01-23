Сценарист, поэт-песенник, транскрибация

Пишу тексты песен, сценарии клипов, короткометражных и полнометражных фильмов.

Изучала кинодраматургию по американским учебникам в оригинале на английском.

Вот группа съемок фильма по одному из моих сценариев: vk.com/svoi_ludi_kino

Два клипа в производстве.

Автор книги "Мелодия моей души. Сборник стихов": https://www.litres.ru/tatyana-rozhkova-8177673/melodiya-moey-dushi/

Работы можно посмотреть на сайте стихи.ру: https://www.stihi.ru/avtor/liberty1987