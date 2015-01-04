Вам предлагается действительно эффективная технология продвижения сайтов,
воспользовавшись которой Вы получите примерно в 5-7 раз больший эффект
на вложенные средства, чем используя другую технологию продвижения. Если
Вам действительно дороги время и средства, то прочитанным Вы не будете
разочарованы.
• Технология применима как для новых сайтов, так и для уже продвигающихся со стажем.
• Технология одинаково хорошо работает со всеми типами продвигаемых запросов (навигационные, информационные, транзакционные).
• Технология позволяет продвигать не только основной ВЧ запрос, хотя он
и является приоритетным по умолчанию, но и все запросы присутствующие в
семантическом ядре по принципу каждый вытягивает каждый в меру своей
связанности с ним.
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