Эксперт по SEO

Вам предлагается действительно эффективная технология продвижения сайтов,

воспользовавшись которой Вы получите примерно в 5-7 раз больший эффект

на вложенные средства, чем используя другую технологию продвижения. Если

Вам действительно дороги время и средства, то прочитанным Вы не будете

разочарованы.

• Технология применима как для новых сайтов, так и для уже продвигающихся со стажем.

• Технология одинаково хорошо работает со всеми типами продвигаемых запросов (навигационные, информационные, транзакционные).

• Технология позволяет продвигать не только основной ВЧ запрос, хотя он

и является приоритетным по умолчанию, но и все запросы присутствующие в

семантическом ядре по принципу каждый вытягивает каждый в меру своей

связанности с ним.

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