tarichelly

Ребят помогите с дизайном паруса. Есть цвета материалов из которых планируем шить образец а также лого в векторе и даже готовые дизайны похожих парусов нужно в иллюстраторе прорисовать парус с Лого.
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$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
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Всем привет Друзья помогите сделать иллюстрацию для банка на 7 страниц. Детали в личку на емэйл. Срок 5 дней.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Привет всем Необходимо сделать качественную коротенькую заставку для канала на Ютуб. Длина не более 15 секунд. Заставка должна иметь мультипликационный дизайн. Должна иметь четкую связь со следующими определениями: кино,путешествия,острова,водные виды спорта(серфинг,кайтсерфинг,виндсерфинг,дайвинг,яхтинг) + девушки в бикини. С ...Анимация6 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
4 года назад
Все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все было супер. Макеты отличные.