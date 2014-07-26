tarichelly

Бур tarichelly

 
41 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн паруса

    Ребят помогите с дизайном паруса. Есть цвета материалов из которых планируем шить образец а также лого в векторе и даже готовые дизайны похожих парусов нужно в иллюстраторе прорисовать парус с Лого.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Озвучить ролик

    Добрый день помогите с озвучкой ролика на английском языке. Голос женский Интро-Аутро, мужской зрелый серъезный, мужской парень лет 25. В ролике 2 мужчин 1 парень и 1 девушка на каждого по одному голосу. Пишите в ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Видео-анимация заставка для канала на Ютуб

    $50

    Привет всем Необходимо сделать качественную коротенькую заставку для канала на Ютуб. Длина не более 15 секунд. Заставка должна иметь мультипликационный дизайн. Должна иметь четкую связь со следующими определениями: кино,путешествия,острова,водные виды спорта(серфинг,кайтсерфинг,виндсерфинг,дайвинг,яхтинг) + девушки в бикини. С ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн паруса
Все супер! Рекомендую!
Все было супер. Макеты отличные.
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