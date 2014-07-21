Рерайт, копирайт, контент-менеджмент

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Предлагаю свои услуги по рерайту и копирайтингу статей, новостей и обзоров,

заполнению товарами интернет-магазинов (контент-менеджмент).

Образование:

1. Высшее учебное — Днепропетровский национальный университет (г.Днепропетровск) — Экология окружающей среды.

2. Дополнительное образование - дизайн полиграфии.

С 2005 года работаю в рекламной сфере.

2005-2007г - дизайнер полиграфии.

2007-2009г - менеджер рекламного агентства.

2009-2011г - менеджер по продажам рекламной продукции ООО "ЛунаПак" (типография)

С 2011 года нахожусь в декретном отпуске. В этот период удаленно сотрудничала на постоянной основе с компанией по продаже детских товаров через интернет-магазин neopod.ru

В мои обязанности входило заполнение сайта информацией о товаре с подбором картинок, рерайт текста.

Мои заказчики:

- Контент менеджер - Интернет-магазин детских товаров http://www.neopod.ru

- Модератор группы во "В Контакте" - Детская игротека "Страна паровозов" www.parovoziki.com.ua, http://vk.com/club74549121

Серьезный и ответственный подход к работе. Предпочтительно сотрудничество на постоянной основе.

Оплата на банковскую карту или др. способом.

Качества, которыми обладаю, и которыми могу заинтересовать заказчика:

1. Усидчивость

2. Внимательность

3. Обучаемость

4. Пунктуальность

e-mail: [email protected]

Skype: tatyana.luneva