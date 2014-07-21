Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Предлагаю свои услуги по рерайту и копирайтингу статей, новостей и обзоров,
заполнению товарами интернет-магазинов (контент-менеджмент).
Образование:
1. Высшее учебное — Днепропетровский национальный университет (г.Днепропетровск) — Экология окружающей среды.
2. Дополнительное образование - дизайн полиграфии.
С 2005 года работаю в рекламной сфере.
2005-2007г - дизайнер полиграфии.
2007-2009г - менеджер рекламного агентства.
2009-2011г - менеджер по продажам рекламной продукции ООО "ЛунаПак" (типография)
С 2011 года нахожусь в декретном отпуске. В этот период удаленно сотрудничала на постоянной основе с компанией по продаже детских товаров через интернет-магазин neopod.ru
В мои обязанности входило заполнение сайта информацией о товаре с подбором картинок, рерайт текста.
Мои заказчики:
- Контент менеджер - Интернет-магазин детских товаров http://www.neopod.ru
- Модератор группы во "В Контакте" - Детская игротека "Страна паровозов" www.parovoziki.com.ua, http://vk.com/club74549121
Серьезный и ответственный подход к работе. Предпочтительно сотрудничество на постоянной основе.
Оплата на банковскую карту или др. способом.
Качества, которыми обладаю, и которыми могу заинтересовать заказчика:
1. Усидчивость
2. Внимательность
3. Обучаемость
4. Пунктуальность
e-mail: [email protected]
Skype: tatyana.luneva