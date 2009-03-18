tatyana2009

Татьяна tatyana2009

 
51 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статей

    Требуется фрилансер для написания уникальных статей о компании для дальнейшего размещения на сайтах изданий. От вас - небольшой набросок о нашей компании (информацию можно посмотреть на сайте http://shsd.ru/) обязательно уникальную, а не переписка текста с ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад