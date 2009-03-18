tatyana2009

Требуется удаленный сотрудник для составления баз данных на заданную тему. Главное требование - оперативность работы. Свои предложения присылайте на e-mail: [email protected] Татьяна
Наполнение сайтов9 заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется удаленный сотрудник для составления баз данных на заданную тему. Главное требование - оперативность работы. Свои предложения присылайте на e-mail: [email protected] Татьяна
Требуется фрилансер для написания уникальных статей о компании для дальнейшего размещения на сайтах изданий. От вас - небольшой набросок о нашей компании (информацию можно посмотреть на сайте http://shsd.ru/) обязательно уникальную, а не переписка текста с ...