tech

Логинов Андрей tech

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Опыт работы 2 года.

WEB дизайн, создание интернет-магазинов, разработка скриптов, программирование на PHP, C++, Visual C, раскрутка сайта.

PHP

  • TCppWebBrowser - заполнить поле input type=file

    $50

    Надо сделать простую работу. Компонент загружает страницу с формой, где надо заполнить поле текстовыми данными. Как известно, присвоить свойству value значение невозможно, оно readonly. Нужно обойти это любыми возможными способами. Варианты: 1) установить фокус ввода на это ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен PHP скрипт для заполнения текстовых полей

    Нужно написать PHP скрипт, который автоматически подставлял бы текст в поля для заполнения текста. Работа для разбирающегося в этом программиста я думаю пятиминутная. Заплачу 2 WMZ. Страница для которой нужен скрипт: http://doors.tersaakova.com/en/ Только чтобы увидеть страницу нужно предварительно зарегистрироваться и ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются Web-дизайнеры для выполнения регулярных заказов

    $1000

    Дизайн студии требуются профессиональные Web-дизайнеры для выполнения регулярных заказов. Вы должны уметь делать любые web-сайты - сайты "визитки", бизнес-сайты, корпоративные сайты, интернет-магазины, а также создавать логотипы, баннеры, фирменный стиль, бренд, торговую марку. От вас необходимо портфолио, описание ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется создание логотипа для дизайн-студии

    $50

    Требуется создание очень красивого логотипа для дизайн-студии. В дальнейшем вы станете нашим постоянным дизайнером и будете получать от нашей дизайн-студии регулярные заказы. Вы делаете логотип не только для нас, но и частично для себя, потому что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужно нарисовать логотип, баннер и кнопку для сайта

    $25

    Нужно нарисовать красивый логотип (заголовок) для сайта - сервиса по раскрутке сайтов. Также нужны баннер и кнопка для партнёрской программы этого сайта по дизайну примерно совпадающие с логотипом. Логотип должен быт профессиональнам и красивым... P.S. Цена указана ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Подсчёт суммы в текстовом поле

    $1

    Нужно сделать на JavaScript автоматический подсчёт суммы необходимой к оплате. В текстовом поле должна СРАЗУ ЖЕ изменяться цифра в зависимости от введённого количества кредитов и выбранной системы кредитов. Работа простая для тех кто знает JavaScript. Потом ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен человек для сотрудничества в проекте "Игровой автомат"

    Нужен человек, который имеет персональный аттестат WEB-Money для совместного участия в проекте "игровой автомат". Я написал скрипт очень неплохого игрового автомата, НО у меня нет персонального аттестата Webmoney и поэтому отправка платежей на мой кошелёк из ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
hurricane
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
17 лет назад
TCppWebBrowser - заполнить поле input type=file
Очень приятно работать с человеком, который принимает активное непосредственное участие в процессе. Рекомендую для сотрудничества
Быстро и оперативно помог реализовать задачу по написанию нужной мне программы. Чуствуются большие знания в программировании.
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