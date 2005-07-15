Надо сделать простую работу. Компонент загружает страницу с формой, где надо заполнить поле текстовыми данными. Как известно, присвоить свойству value значение невозможно, оно readonly. Нужно обойти это любыми возможными способами. Варианты: 1) установить фокус ввода на это ...
Опыт работы 2 года.
WEB дизайн, создание интернет-магазинов, разработка скриптов, программирование на PHP, C++, Visual C, раскрутка сайта.
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно написать PHP скрипт, который автоматически подставлял бы текст в поля для заполнения текста. Работа для разбирающегося в этом программиста я думаю пятиминутная. Заплачу 2 WMZ. Страница для которой нужен скрипт: http://doors.tersaakova.com/en/ Только чтобы увидеть страницу нужно предварительно зарегистрироваться и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Дизайн студии требуются профессиональные Web-дизайнеры для выполнения регулярных заказов. Вы должны уметь делать любые web-сайты - сайты "визитки", бизнес-сайты, корпоративные сайты, интернет-магазины, а также создавать логотипы, баннеры, фирменный стиль, бренд, торговую марку. От вас необходимо портфолио, описание ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется создание очень красивого логотипа для дизайн-студии. В дальнейшем вы станете нашим постоянным дизайнером и будете получать от нашей дизайн-студии регулярные заказы. Вы делаете логотип не только для нас, но и частично для себя, потому что ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $25
Нужно нарисовать красивый логотип (заголовок) для сайта - сервиса по раскрутке сайтов. Также нужны баннер и кнопка для партнёрской программы этого сайта по дизайну примерно совпадающие с логотипом. Логотип должен быт профессиональнам и красивым... P.S. Цена указана ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1
Нужно сделать на JavaScript автоматический подсчёт суммы необходимой к оплате. В текстовом поле должна СРАЗУ ЖЕ изменяться цифра в зависимости от введённого количества кредитов и выбранной системы кредитов. Работа простая для тех кто знает JavaScript. Потом ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Нужен человек, который имеет персональный аттестат WEB-Money для совместного участия в проекте "игровой автомат". Я написал скрипт очень неплохого игрового автомата, НО у меня нет персонального аттестата Webmoney и поэтому отправка платежей на мой кошелёк из ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад