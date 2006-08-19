Вячеслав Энис hurricanehurricane
39 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
16 лет назад
Работа выполнена качественно и в отведенные для нее сроки. Оценка - 10.
Ответный отзыв
Несмотря на некоторые недоразумения, было приятно сотрудничать с этим заказчиком.
$3
10 баллов
17 лет назад
Быстро и оперативно помог реализовать задачу по написанию нужной мне программы. Чуствуются большие знания в программировании.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с человеком, который принимает активное непосредственное участие в процессе. Рекомендую для сотрудничества
$0
10 баллов
17 лет назад
Очень приятно было сотрудничать. Хотя проект был и простой, но Вячеслав все "разжевал" и объяснил! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было очень приятно с ним работать.
$0
10 баллов
17 лет назад
все сделано СУПЕРСКИ! исполнитель даже предусмотрел форс-мажор!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работаю с ним уже не первый раз. Четко знает, что он хочет. Нет проблем с оплатой. Очень рекомендую для сотрудничества.
$0
10 баллов
17 лет назад
Молодчина, отличная работа, работает очень быстро и знает своё днло, ну а его выдержке связанной с вопросом оплаты, только позавидовать остаётся