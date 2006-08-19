hurricane

Вячеслав Энис hurricane

 
39 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
cupeha
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Разработка базы данных Firebird
Работа выполнена качественно и в отведенные для нее сроки. Оценка - 10.
Несмотря на некоторые недоразумения, было приятно сотрудничать с этим заказчиком.
Ответный отзыв
tech
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$3
10 баллов
17 лет назад
TCppWebBrowser - заполнить поле input type=file
Быстро и оперативно помог реализовать задачу по написанию нужной мне программы. Чуствуются большие знания в программировании.
Очень приятно работать с человеком, который принимает активное непосредственное участие в процессе. Рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Написать java скрипт
Очень приятно было сотрудничать. Хотя проект был и простой, но Вячеслав все "разжевал" и объяснил! Спасибо!
Отличный заказчик. Было очень приятно с ним работать.
Ответный отзыв
runetinfo
45 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Скрипт автоматической подстановки линка
все сделано СУПЕРСКИ! исполнитель даже предусмотрел форс-мажор!
Отличный заказчик. Работаю с ним уже не первый раз. Четко знает, что он хочет. Нет проблем с оплатой. Очень рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
hitman
Datebase 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Написать скрипт на Си
Молодчина, отличная работа, работает очень быстро и знает своё днло, ну а его выдержке связанной с вопросом оплаты, только позавидовать остаётся