Design_for_you

Артур Хайруллин Design_for_you

 
47 летРоссия/Самара
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Изготовление Дизайнов под заказ. Создание интернет магазинов. Сайты "под ключ".

Отзывы фрилансеров
hurricane
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Написать простой лёгкий скриптик
Отличный заказчик и просто хороший человек. Крайне рекомендую для сотрудничества.
Работа выполнена, все пожелания учтены. Молочина!
Ответный отзыв