Design_for_you

Требуется программист, работающий качественно и быстро. обращаться только на асю 269862984
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется опытный программист на FLASH. Имеется исходник флешки. Требуется её изменить под наши требования. Работа на основе низкой оплаты, постоянного сотрудничества и выдачи рекламного места на сайте. Писать только на асю!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Опыт более 2 лет цель: написать портал, шахматы. 250-300 за всё. сроки не большие предоплаты нет, по факту.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать клиент-сервер шахматой тематики.Разработка игр9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать на основе любой cms шахматный сайт. При обращении указывайте cms! Обращаться на почту и icqВеб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист php знающий CMS e107. Требуется изменить e107. Добавить модули игры в шахматы, турниров. Подробно при обращении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется программист php + яваскрипт. Требуется написать простой лёгкий скриптик.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется изменить 1с под рарус.Прикладное ПО12 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
17 лет назад
Отличный заказчик и просто хороший человек. Крайне рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Работа выполнена, все пожелания учтены. Молочина!