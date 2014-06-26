techexpert

Ольга techexpert

 
37 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
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Борис 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
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Ольга отличный заказчик.К непредвиденным проблемам отнеслась с пониманием, оперативно консультировала по рабочим моментам, оплатила быстро и в полной мере. Очень приятно было с ней сотрудничать - заслуженный высший балл - рекомендую!
Борис отлично справился с работой. Учел все детали и пожелания, внес много полезных предложений по улучшению функционала и удобству использования. Отнесся с пониманием к особенностям нашего сайта и консультировал по сопутствующим работам. Спасибо за качественную работу! Планируем дальнейшее сотрудничество!
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