techexpert

Срочно! Необходима разработка печатных форм и выгрузок в Excel для системы разработанной на Drupal. Подробности предоставлю
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Срочно! Необходима разработка печатных форм и выгрузок в Excel для системы разработанной на Drupal. Подробности предоставлю
Создать калькулятор для услуги сайта на WordPress с функцией отправки выбранного заказа на e-mail. За основу нужно взять калькулятор http://onbiz.biz/?p=1339 Пример нового калькулятора во вложении. Детальную информацию и ТЗ предоставлю