teddyboy

Пётр teddyboy

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать сайт с системой платных вопросов.

    $500

    Создать систему платных вопросов. Человек заходит, платит деньги, ему на биллинг постуают средства. ОН получает возможность создать платный вопрос (0на определенныую сумму), на который будет получен ответ (примерно как на otvet.mail.ru). Так вот , нужно ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочное продвижение.

    $100

    Необходимо продвинуть сайт по России и Санкт-Петербургу по запросам... продажа постеров продажа репродукций продажа репродукций картин продажа сувенирной продукции оптовая продажа сувенирной продукции ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать CMS

    $100

    Создать простую CMS с модулями: редактор контента, новости, фотогалерея, ползователи, поиск, обратная свазь (вообщем все стандартные функции простой админки)

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад