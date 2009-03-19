Сделать один в один по наполнению сайт, как avonspiter.ru вариант дизайна есть. всё остальное тоже самое. необходима также правельная работа форм. сделать нужно срочно за ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Сделать один в один по наполнению сайт, как avonspiter.ru изменив только дизайн.(возможно горизонтальное расположение меню) всё остальное тоже самое. цена-1500р.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
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Создать систему платных вопросов. Человек заходит, платит деньги, ему на биллинг постуают средства. ОН получает возможность создать платный вопрос (0на определенныую сумму), на который будет получен ответ (примерно как на otvet.mail.ru). Так вот , нужно ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Необходимо продвинуть сайт по России и Санкт-Петербургу по запросам... продажа постеров продажа репродукций продажа репродукций картин продажа сувенирной продукции оптовая продажа сувенирной продукции ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
Продвижение сайта с тематикой - недвижимость в течении 6 месяцев, только белыми методами укажите минимальную стоимость за полгода.Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт16 лет назад
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Создать простую CMS с модулями: редактор контента, новости, фотогалерея, ползователи, поиск, обратная свазь (вообщем все стандартные функции простой админки)Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт16 лет назад