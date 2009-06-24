Срочное продвижение.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок249 просмотров

Необходимо продвинуть сайт по России и Санкт-Петербургу

по запросам...

продажа постеров

продажа репродукций

продажа репродукций картин

продажа сувенирной продукции

оптовая продажа сувенирной продукции

продажа сувенирной продукции оптом

продажа предметов интерьера

оптова продажа предметов интерьера

предметы интерьера магазин

предметы интерьера подарки

дизайн предметов интерьера

декорирование предметов интерьера

постеры картины

постеры картины оптом

жду цену продвижения за месяц и срок.

16 лет назад
teddyboy
Пётр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта в английском Google

    Интересует продвижение сайта и вывод сайта в ТОП10 англоязычного Google сайт абсолютно новый - тема автозапчасти Пишем цены внизу (проект закрыт от посторонних глаз ) - указываем цены, детали, сроки ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация сайта.

    Здравствуйте. Нужно сделать качественную оптимизациюю сайта 1001pp.ru. Ключевые слова "Заработок в интернете", "Партнёрски программы". Напишите, какое кол-во целевых посетителей Вы гарантируете после оптимизации. Ваши цены и сроки.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Раскрутить фарм.магазин

    $250

    Необходимо раскрутить фармацевтический магазин http://levitra-viagra.ru/ в топ10 Яндекса. Запросы прописаны в титле на стартовой странице. Свои предложения присылайте в личку. Небольшая предоплата, если есть нормальное портфолио. Далее оплата по факту. Людей у которых нет портфолио ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с ключевыми словами и текстом новостей

    $20

    Уважаемые веблансеры! К вашему вниманию продолжение проекта для сайта www.novostroyki-irk.ru 1) Отредактировать текст новостей таким образом, чтобы на каждую новость приходилось в среднем: А) по 5 ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвинуть сайт с 0 в Топ10 Яндекса, Гугла

    $1000

    Разрабатывается интернет магазин сумок, на базе ШС. Заказчика интересует белое продвижение в Топ-10, Топ-20. Ключевики можно взять отсюда: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&amp;geo=&amp;page=1&amp;text=%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0&amp;text_geo=%D0%92%D1%81%D0%B5 Пожалуйста, указывайте здесь, цену и сроки отдельно ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайтов

    $505

    Необходимо продвинуть сайты в топ5 яндекс и гугл: gazelin.ru установка спутниковых антенн установка антенн anodes.ru установка кондиционеров монтаж кондиционеров Упор на "долгоиграющие" ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта в Яндексе

    Интересует продвижение сайта и вывод сайта в ТОП10 Яндекса сайт абсолютно новый - тема автозапчасти Пишем цены внизу (проект закрыт от посторонних глаз ) - указываем цены по ключам или за ...

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижения направления оптовой продажи сувениров.

    Здравствуйте! Студия IXB(H), cайт www.ixbh.com, ищет партнеров и представителей в регионах и разных странах для направления реализации сувениров ручной работы из ценных пород деревьев. Наименований много, великолепная производственная база - 15 лет опыта. ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднятие ТИЦ до 10-20

    Оплата по только ФАКТУ наличия тИЦ! Не пишите сюда те кто хочет деньги сразу! Не предлагайте прогон по каталогам! Меня с ними кинули уже 3 раза - отдавал деньги - результат ноль. Гарантия оплаты это ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад