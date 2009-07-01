Оптимизация сайта.

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Завершен12 заявок316 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать качественную оптимизациюю сайта 1001pp.ru.

Ключевые слова "Заработок в интернете", "Партнёрски программы".

Напишите, какое кол-во целевых посетителей Вы гарантируете после оптимизации.

Ваши цены и сроки.

16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

murkorr
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
4 дня
Человек разбирается в своем деле и имеет большой опыт. Показал на явные ошибки, подсказал как их решить, оплата по завершению, что добавляет уверенности в точном выполении проекта. Рекомендую обращаться за продвижением к нему!
Наталья хороший заказчик. Работать было одно удовольствие. Проблем с оплатой не было. Надеюсь, продолжим сотрудничество.

Заявки фрилансеров

murkorr
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад