Интересует продвижение сайта и вывод сайта в ТОП10 англоязычного Google сайт абсолютно новый - тема автозапчасти Пишем цены внизу (проект закрыт от посторонних глаз ) - указываем цены, детали, сроки ...
Раскрутить фарм.магазин
Необходимо раскрутить фармацевтический магазин http://levitra-viagra.ru/ в топ10 Яндекса. Запросы прописаны в титле на стартовой странице. Свои предложения присылайте в личку. Небольшая предоплата, если есть нормальное портфолио. Далее оплата по факту. Людей у которых нет портфолио просьба не беспокоить. Регистрации и прочее не нужны, нужен топ10... Как вы этого достигаете мне все равно...
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