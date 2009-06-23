Продвинуть сайт с 0 в Топ10 Яндекса, Гугла

Разрабатывается интернет магазин сумок, на базе ШС.

Заказчика интересует белое продвижение в Топ-10, Топ-20.

Ключевики можно взять отсюда:

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&geo=&page=1&text=%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0&text_geo=%D0%92%D1%81%D0%B5

Пожалуйста, указывайте здесь, цену и сроки отдельно за продвижение и за поддержку сайта в топе:

1) Яндекс Топ 10, регион: все

2) Яндекс Топ 20, регион: все

3) Яндекс Топ 10, регион: Днепропетровск, Украина

4) Яндекс Топ 20, регион: Днепропетровск, Украина

5) Google Топ 10, регион: все

6) Google Топ 20, регион: все

7) Google Топ 10, регион: Днепропетровск, Украина

8) Google Топ 20, регион: Днепропетровск, Украина

Исполнителей, без отзывов, портфолио будут рассматривать в последнюю очередь.

p.s. Предложения, рассматриваются, только здесь. Не нужно писать в icq или "Приватные сообщения".