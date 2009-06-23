Продвинуть сайт с 0 в Топ10 Яндекса, Гугла

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок164 просмотра

Разрабатывается интернет магазин сумок, на базе ШС.

Заказчика интересует белое продвижение в Топ-10, Топ-20.

Ключевики можно взять отсюда:

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&geo=&page=1&text=%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0&text_geo=%D0%92%D1%81%D0%B5

Пожалуйста, указывайте здесь, цену и сроки отдельно за продвижение и за поддержку сайта в топе:

1) Яндекс Топ 10, регион: все

2) Яндекс Топ 20, регион: все

3) Яндекс Топ 10, регион: Днепропетровск, Украина

4) Яндекс Топ 20, регион: Днепропетровск, Украина

5) Google Топ 10, регион: все

6) Google Топ 20, регион: все

7) Google Топ 10, регион: Днепропетровск, Украина

8) Google Топ 20, регион: Днепропетровск, Украина

Исполнителей, без отзывов, портфолио будут рассматривать в последнюю очередь.

p.s. Предложения, рассматриваются, только здесь. Не нужно писать в icq или "Приватные сообщения".

16 лет назад
SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта в английском Google

    Интересует продвижение сайта и вывод сайта в ТОП10 англоязычного Google сайт абсолютно новый - тема автозапчасти Пишем цены внизу (проект закрыт от посторонних глаз ) - указываем цены, детали, сроки ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация сайта.

    Здравствуйте. Нужно сделать качественную оптимизациюю сайта 1001pp.ru. Ключевые слова "Заработок в интернете", "Партнёрски программы". Напишите, какое кол-во целевых посетителей Вы гарантируете после оптимизации. Ваши цены и сроки.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвижение сайтов

    $505

    Необходимо продвинуть сайты в топ5 яндекс и гугл: gazelin.ru установка спутниковых антенн установка антенн anodes.ru установка кондиционеров монтаж кондиционеров Упор на "долгоиграющие" ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта в Яндексе

    Интересует продвижение сайта и вывод сайта в ТОП10 Яндекса сайт абсолютно новый - тема автозапчасти Пишем цены внизу (проект закрыт от посторонних глаз ) - указываем цены по ключам или за ...

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижения направления оптовой продажи сувениров.

    Здравствуйте! Студия IXB(H), cайт www.ixbh.com, ищет партнеров и представителей в регионах и разных странах для направления реализации сувениров ручной работы из ценных пород деревьев. Наименований много, великолепная производственная база - 15 лет опыта. ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднятие ТИЦ до 10-20

    Оплата по только ФАКТУ наличия тИЦ! Не пишите сюда те кто хочет деньги сразу! Не предлагайте прогон по каталогам! Меня с ними кинули уже 3 раза - отдавал деньги - результат ноль. Гарантия оплаты это ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвинуть сайт в 10ку Яндекса

    Печать полиграфии полиграфия москва полиграфические услуги полиграфические услуги москва дизайн полиграфии оперативная полиграфия печать печать полиграфии полиграфия печать Цены, ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад