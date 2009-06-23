Интересует продвижение сайта и вывод сайта в ТОП10 англоязычного Google сайт абсолютно новый - тема автозапчасти Пишем цены внизу (проект закрыт от посторонних глаз ) - указываем цены, детали, сроки ...
Продвижение сайтов
Необходимо продвинуть сайты в топ5 яндекс и гугл:
установка спутниковых антенн
установка антенн
установка кондиционеров
монтаж кондиционеров
Упор на "долгоиграющие" методы подвижения.
505$ за продвижение обоих сайтов.
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