Интересует продвижение сайта и вывод сайта в ТОП10 англоязычного Google сайт абсолютно новый - тема автозапчасти Пишем цены внизу (проект закрыт от посторонних глаз ) - указываем цены, детали, сроки ...
Работа с ключевыми словами и текстом новостей
Уважаемые веблансеры!
К вашему вниманию продолжение проекта для сайта www.novostroyki-irk.ru
1) Отредактировать текст новостей таким образом, чтобы на каждую новость приходилось в среднем:
А) по 5 - 6 следующих ключевых слов:
новостройки Иркутска
недвижимость Иркутск
Б) по 4 - 5 следующих ключевых слов:
квартиры в Иркутске
жилье в Иркутске
рынок недвижимости
В) по 3 - 4 следующих ключевых слов:
агентство недвижимости
продажа квартир в Иркутске
квартиры в новостройках Иркутска
куплю квартиру в Иркутске
2) Добавить на сайт необходимое количество новостей. Так, чтобы в итоге кол-во ключевых слов выросло до:
новостройки Иркутска - 150
недвижимость Иркутск - 150
квартиры в Иркутске - 150
жилье в Иркутске - 100
рынок недвижимости Иркутск - 100
агентство недвижимости Иркутск - 50
продажа недвижимости Иркутск - 50
В заявках указывайте: цену, сроки и примеры выполненных работ!
Индивидуальные качества исполнителя:
1) В работе - ответственность, аккуратность, оперативность, умение работать в команде.
2) В общении - тактичность.
Оплата по результатам работы.
Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск
тел: +7 (3952) 723-200
email: [email protected]
icq: 427609121
Мы уже работали с Ириной по этому проекту,
поэтому свой выбор остановили на этой кандидатуре.
Спасибо всем за интерес к проекту!
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