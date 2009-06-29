Работа с ключевыми словами и текстом новостей

Уважаемые веблансеры!

К вашему вниманию продолжение проекта для сайта www.novostroyki-irk.ru

1) Отредактировать текст новостей таким образом, чтобы на каждую новость приходилось в среднем:

А) по 5 - 6 следующих ключевых слов:

новостройки Иркутска

недвижимость Иркутск

Б) по 4 - 5 следующих ключевых слов:

квартиры в Иркутске

жилье в Иркутске

рынок недвижимости

В) по 3 - 4 следующих ключевых слов:

агентство недвижимости

продажа квартир в Иркутске

квартиры в новостройках Иркутска

куплю квартиру в Иркутске

2) Добавить на сайт необходимое количество новостей. Так, чтобы в итоге кол-во ключевых слов выросло до:

новостройки Иркутска - 150

недвижимость Иркутск - 150

квартиры в Иркутске - 150

жилье в Иркутске - 100

рынок недвижимости Иркутск - 100

агентство недвижимости Иркутск - 50

продажа недвижимости Иркутск - 50

В заявках указывайте: цену, сроки и примеры выполненных работ!

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность, оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата по результатам работы.

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 (3952) 723-200

email: [email protected]

icq: 427609121

Мы уже работали с Ириной по этому проекту,

поэтому свой выбор остановили на этой кандидатуре.

Спасибо всем за интерес к проекту!