Меняем дизайн интернет-магазина (работает на мадженто 1.9.1). По разработанному дизайну создать сайт на Magento. Необходимо сохранить базу товаров, клиентов, статические страницы и ссылки. Детали в переписке, по телефону или при личной встрече Андрей