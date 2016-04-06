Интернет-магазин BDL.com.ua
Начну с того, что я, как и все заказчики, сам до конца не знал чего хочу.
В изначальном задании было необходимо сверстать интернет-магазин на Мадженто по заранее разработанному дизайну, а также портировать товары с существующего магазина (тоже мадженто), без потери ссылок и функциональности. Остальные задачи (а их было немало) появлялись по ходу работы и, забегая наперед, скажу что ребята справились на отлично и вложились в срок.
Мои впечатления
1. Для начала, что для меня важно, Андрей ни разу не сказал "это невозможно реализовать", брал паузу и возвращался с решением.
2. Сайт сверстали в срок, дизайн соотвествует разработанному. Также на протяжении разработки нового дизайна, Андрей предложил и сделал несколько интересных предложении по улучшению дизайна, юзабилити и работы. И внедрил эти улучшения, за что отдельное спасибо.
3. Настроили все необходимые модули. Так что переход на новый сайт оказался быстрым и безболезненным.
Рекомендую Андрея и его команду, как высокопрофессиональных бойцов ИТ-рынка.
И еще добавлю, у меня есть еще проекты и я буду их реализовывать с этими ребятами!
Если нужны еще подробности - могу рассказать больше - звоните по рабочим телефонам на сайте, просите Андрея