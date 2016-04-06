telltale

Андрей telltale

 
43 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интернет-магазин на Magento

    Меняем дизайн интернет-магазина (работает на мадженто 1.9.1). По разработанному дизайну создать сайт на Magento. Необходимо сохранить базу товаров, клиентов, статические страницы и ссылки. Детали в переписке, по телефону или при личной встрече Андрей

    Magento
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
angudz
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
9 баллов
8 лет назад
Интернет-магазин на Magento
Отличный заказчик, очень приятно работать! С учетом того, что работы и задачи выполняли исходя из дизайн макета, не смогли сразу учесть весь функционал, который ребята хотели реализовать в своем интернет-магазине. Но приятно работать с человеком, который четко понимает, что хочет получить по результату. Мы учли все пожелания заказчика и реализовали их. Для себя извлек полезный урок, что при работе с готовым дизайн макетом заказчика - обязательно надо просить еще и описание к нему, тогда не будет не каких вопросом по не учтенному функционалу. Спасибо, Андрею за возможность поработать над его проектом http://bdl.com.ua/! Желаю ребятам больших продаж ;)
Интернет-магазин BDL.com.ua Начну с того, что я, как и все заказчики, сам до конца не знал чего хочу. В изначальном задании было необходимо сверстать интернет-магазин на Мадженто по заранее разработанному дизайну, а также портировать товары с существующего магазина (тоже мадженто), без потери ссылок и функциональности. Остальные задачи (а их было немало) появлялись по ходу работы и, забегая наперед, скажу что ребята справились на отлично и вложились в срок. Мои впечатления 1. Для начала, что для меня важно, Андрей ни разу не сказал "это невозможно реализовать", брал паузу и возвращался с решением. 2. Сайт сверстали в срок, дизайн соотвествует разработанному. Также на протяжении разработки нового дизайна, Андрей предложил и сделал несколько интересных предложении по улучшению дизайна, юзабилити и работы. И внедрил эти улучшения, за что отдельное спасибо. 3. Настроили все необходимые модули. Так что переход на новый сайт оказался быстрым и безболезненным. Рекомендую Андрея и его команду, как высокопрофессиональных бойцов ИТ-рынка. И еще добавлю, у меня есть еще проекты и я буду их реализовывать с этими ребятами! Если нужны еще подробности - могу рассказать больше - звоните по рабочим телефонам на сайте, просите Андрея
Ответный отзыв