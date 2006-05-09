$250
Ищем web программиста в Санкт-Петербурге. Работа по совместительству. Опыт обязателен. Желательно резюме, примеры работ.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Ищем web программиста в Санкт-Петербурге. Работа по совместительству. Опыт обязателен. Желательно резюме, примеры работ.
Требуется выполнить дизайн сайта. Нахождение/проживание дизайнера в Санкт-Петербурге обязательно. Просьба присылать портфолио. Работа постоянная.
Требуется дальнейшее продвижение сайтам туристической компании. В основном - регистрация в каталогах и обмен ссылками.