Требуется написать статью в Яндекс Дзен с большим количеством дочитываний по теме выпечка в домашних условиях. Количество символов --2000 100 рублей за 1000 символов
Копирайтинг17 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется написать статью в Яндекс Дзен с большим количеством дочитываний по теме выпечка в домашних условиях. Количество символов --2000 100 рублей за 1000 символов
Необходимо написать статью по теме Приготовление сосисок в тесте Количество знаков 2500 60 рублей за 1000 знаков
Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий. Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. ...
Написание статьи Кол. символов 2500 Ключевая фраза Пицца скреветками Оплата 60 руб. 1000 символов
Написать статью по теме объем 2500 символов