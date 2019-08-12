term3521

Сергей term3521

 
64 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание статьи

    Требуется написать статью в Яндекс Дзен с большим количеством дочитываний по теме выпечка в домашних условиях. Количество символов --2000 100 рублей за 1000 символов

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сосиски в тесте

    $3

    Необходимо написать статью по теме  Приготовление сосисок в тесте Количество знаков 2500 60 рублей за 1000 знаков

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написание статьи

    Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий. Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. ...

    Написание статей
    Копирайтинг63 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

albafive
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сосиски в тесте
Порядочный заказчик!
Заказал Александру статью на 2500 знаков по кулинарной теме. Я так понимаю это был его дебют в данной теме. Молодец, справился, рекомендую.
Ответный отзыв
VictoryLovegood
Виктория 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
9 баллов
6 лет назад
Пицца с креветками
Написание статей
Приятный, вежливый заказчик с чёткими требованиями. При этом есть простор для фантазии при выполнении задач. К сотрудничеству однозначно рекомендую, за месяц работы не было ни одной претензии к заказчику.
Работаем с Викторией больше месяца. Тексты грамотные интересные. Работает в разных стилях. Адекватно реагирует на замечания. Рекомендуем.
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