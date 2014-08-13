Сделать диагностику сайта https://tgi-group.com.ua/ и дать свои рекомендации по его оптимизации и работе. Также необходимо найти вредоносные ссылки на сайте.
- Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать аудит сайта [url=https://tgi-group.com.ua/]https://tgi-group.com.ua[/url] и дать свои рекомендации.Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн листовки под еврофлаер.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Продукция на сайте http://sun-design.com.ua (основной продукт в разделах Маркизы, Перголы)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать логотип английскими буквами для компании montag-ok. Компания занимается: замером, монтажем, сервисным обслуживанием, ремонтными работами, консультациями, подбором ворот, автоматики, маркиз, роллет.Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Необходимо исправить конфликты плагинов 2. Сформировать корректное отображение сайта на гаджетах 3. Уменьшить отображаемый масштаб 4. При заходе в некоторые разделы сайта не появляются всплывающие меню -исправить Оплата по договоренности. Ждем ваших предложенийHTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт-одностраничник montag-ok.com. Пример : http://td-tekko.kiev.ua/?gclid=Cj0KEQjw0tCuBRDIjJ_Mlb6zzpQBEiQAyjCoBoZjaYL8uRTPm3ji6sWzyfpRvixwPvA3dx8W3HqoZi4aAgSq8P8HAQ Сайт должен быть направлен на : 1. Монтажные работы 2. Сервисные работы 3. Ремонтные работы 4. Консультации 5. Замер 6. Подбор товара по товарному направлению роллеты, ворота, автоматика, маркизы (пример на ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести полный аудит сайта, предоставить отчет ирекомендации, разработать детальный план действий касательно контента (статьи, фото и т.д) полностью подготовиться к Seo продвижению, что в последствии и необходимо будет делать.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть необходимость правильно и качественно создать рекламные компании компании в ПС под определенные регионы.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Формат А5 кратенько, Формат три А5 сложенный втрое - инфо более расширенно. Название компании "TGI" (технологии генерации инсталяции) Направление продукции как и у http://www.vsv-group.com.uaДизайн продукции1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Название Компании: "TGI" - разрабатываем логотим с англ. буквами. (ООО "Технологии Генерации Инсталяции) Занимается: автоматическими воротами, шлагбаумами и т.п. на примере сайта http://www.vsv-group.com.ua или http://www.pkf-avtomatika.ru/Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад