tgi-group

Виталий Найдовский tgi-group

 
39 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Созданите макета листовки
Отличный заказчик!!!!
Все четко, все в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа для сайта sun-design.com.ua
Спасибо Виталию за интересный конкурс, успешное сотрудничество и оплату в срок. Мои наилучшие рекомендации!
Всё четко, на профессиональном уровне. Попала в яблочко с первого раза.
Ответный отзыв
obik1
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип компании
Отличный заказчик, все ясно и четко, рекомендую.
Было много предложено вариантов другими участникаи, но Александр один из первых предложил то что нужно, выделившись от всех своим стилем. Спасибо.
Ответный отзыв