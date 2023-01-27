SEO-специалист с большим опытом работы

Опыт работы в SEO более 9-ти лет.

Обучение проходил на веб-студии, где и проработал seo-специалистом более 2-х лет, после ушел на фриланс и вел уже свои проекты. Портфолио можно посмотреть по ссылке https://freelancehunt.com/freelancer/the_night.html, где Вы также можете посмотреть и отзывы о моей работе.

Более детальная информация при личной переписке, также по запросу покажу еще примеры своих работ.