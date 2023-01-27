SEO-специалист с большим опытом работы
Опыт работы в SEO более 9-ти лет.
Обучение проходил на веб-студии, где и проработал seo-специалистом более 2-х лет, после ушел на фриланс и вел уже свои проекты. Портфолио можно посмотреть по ссылке https://freelancehunt.com/freelancer/the_night.html, где Вы также можете посмотреть и отзывы о моей работе.
Более детальная информация при личной переписке, также по запросу покажу еще примеры своих работ.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- SEO продвижение по Украине118 просмотров
- Продвижение в поисковых системах111 просмотров
- Комплексное SEO продвижение121 просмотр
- SEO продвижение сайта128 просмотров
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
год назад
Сделал все как договорились, даже раньше.. Четко без воды, рекоммендую
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Четко поставленная задача, своевременная оплата.