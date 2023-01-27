the_night

Павел the_night

 
30 летУкраина/Херсон
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
SEO-специалист с большим опытом работы

Опыт работы в SEO более 9-ти лет. 

Обучение проходил на веб-студии, где и проработал seo-специалистом более 2-х лет, после ушел на фриланс и вел уже свои проекты. Портфолио можно посмотреть по ссылке https://freelancehunt.com/freelancer/the_night.html, где Вы также можете посмотреть и отзывы о моей работе. 

Более детальная информация при личной переписке, также по запросу покажу еще примеры своих работ.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$130
10 баллов
год назад
Сделать сео аудит
Сделал все как договорились, даже раньше.. Четко без воды, рекоммендую
Сотрудничеством остался доволен. Четко поставленная задача, своевременная оплата.
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