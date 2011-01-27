Если Вы можете что-то представить — я смогу это для Вас создать.

Мои работы Вы можете увидеть в портфолио, а также по этим ссылкам:

behance.net/thehalfstar

vk.com/thehalfstar

Я дизайнер и иллюстратор, который будет рад сотрудничеству с Вами. В рекламе и веб-дизайне я работаю более 5 лет. Благодаря художественному образованию и разнообразным курсам повышения квалификации, а также моему опыту работы, я с удовольствием берусь за проекты в различных сферах дизайна — от логотипов и сайтов до моушн- и 3D-графики.

Я проработала около 4-х лет в рекламном агенстве, где получила значительный опыт по созданию различных дизайн-продуктов, от полиграфии и айдентики до видеороликов и презентаций, а также в дизайн-студии, где занимала должность моушн- и веб-дизайнера. В данный момент я занимаюсь только фрилансом.