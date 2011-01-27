Простой одноцветный дизайн текста на бите

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок295 просмотров

На бейсбольной бите нужно разместить определённый текст, но для этого его нужно туда красиво нарисовать.

Текст "Качество".

Результат работы:

Картинка биты с текстом, как Вы его видите.

После оплаты высылаете исходник.

Бюджет: 500р.

14 лет назад
The_God
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

thehalfstar
Алена 
33 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
У Вас отличное чувство стиля! Спасибо за проект!
Приятно и быстро поработали.

Заявки фрилансеров

thehalfstar
Алена 
33 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад